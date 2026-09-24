В ЕС заявили, что у жителей России есть возможность свергнуть Путина 12 24.09.2026, 8:59

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И закончить войну.

Представитель Европейской комиссии Арианна Подеста заявила, что граждане России могут свергнуть режим Владимира Путина, чтобы прекратить войну против Украины и изменить ситуацию внутри страны. «От самих граждан России зависит, будет ли у них правительство, поддерживающее эту войну, или нет. Поэтому, если российские граждане испытывают на себе последствия этой войны, у них есть возможность внутри страны предпринять действия против нее», — сказала Подеста.

Она таким образом ответила на вопрос «Вот Так» о комментарии Юлии Навальной, которая раскритиковала решение ЕС снять санкции с российских олигархов Алишера Усманова и Михаила Фридмана и параллельно обратила внимание на проблемы с легализацией в ЕС у россиян, выступающих против войны.

Накануне страны ЕС исключили Усманова и Фридмана из санкционного списка, одновременно продлив на три года ограничения против почти 3000 связанных с Россией физических и юридических лиц. По данным Reuters, решение стало результатом давления Франции и Люксембурга.

Как, в свою очередь, выяснил Bloomberg, Владимир Путин в последние годы неоднократно говорил олигархам, что персональные санкции против них его не касаются, и им следует самостоятельно искать выход из ситуации. По данным собеседников Bloomberg, Усманову в итоге помогли его отношения с лидерами стран Кавказа и Центральной Азии, а снятие ограничений с Фридмана стало неожиданностью даже для него самого.

23 сентября президент Азербайджана Ильхам Алиев помиловал гражданина Франции Мартина Райана, приговоренного в Азербайджане к 10 годам лишения свободы по обвинению в шпионаже. Решение было принято на следующий день после исключения Усманова из санкционного списка ЕС. По данным Euronews, освобождение Райана могло быть частью договоренности между Парижем и Баку, связанной со снятием санкций с Усманова. Французские власти такую договоренность, однако, отрицают.

Люксембург же требовал снятия санкций с Фридмана. Ранее миллиардер подал против страны иск в арбитраж на $15,8 млрд, а Люксембург утверждал, что его позиция в этом разбирательстве станет более уязвимой, если ЕС исключит из списка только Усманова.

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