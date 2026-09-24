закрыть
25 сентября 2026, пятница, 0:09
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Дженнифер Лопес восхитила фанатов новым образом

5
  • 24.09.2026, 10:32
  • 5,892
Дженнифер Лопес восхитила фанатов новым образом

Певица появилась в эффектном наряде на Неделе моды в Милане.

Известная певица и актриса 57-летняя Дженнифер Лопес появилась в эффектном образе на Неделе моды в Милане. Знаменитость выбрала наряд от Dolce & Gabbana с леопардовым принтом, пишет «Фокус».

Кинозвезда дополнила свой наряд леопардовыми туфлями на высоком каблуке. Их стоимость составляет 1 745 долларов. Соответствующими снимками Лопес поделилась в Instagram (jlo).

Основной акцент в образе певица сделала на леопардовый принт. Лопес выбрала жакет с поясом и мини-юбку. Приталенный костюм чётко подчеркивает фигуру знаменитости.

Актриса решила дополнить наряд черными солнцезащитными очками, сумкой и туфлями на высоком каблуке с леопардовым принтом. Волосы звезда собрала в пучок, а макияж выбрала легкий и сдержанный.

Поклонники Лопес были поражены её эффектным образом и оставили множество восторженных комментариев:

«Выглядишь потрясающе, как всегда!»;

«Настоящий вайб тигрули — я в восторге!»;

«Потрясающе, как всегда»;

«Энергия льва»;

«Девушка-гепард»;

«Вау! Настоящая леопардовая королева».

Написать комментарий 5

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Синдром «Орешника»
Синдром «Орешника» Аарон Леа, Борух Таскин
Путинский лохотрон
Путинский лохотрон
Кремль угрюмо молчит
Кремль угрюмо молчит Александр Невзоров
Путин нарвался в Европе на «вилку»
Путин нарвался в Европе на «вилку» Владимир Пастухов