Дженнифер Лопес восхитила фанатов новым образом 5 24.09.2026, 10:32

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Певица появилась в эффектном наряде на Неделе моды в Милане.

Известная певица и актриса 57-летняя Дженнифер Лопес появилась в эффектном образе на Неделе моды в Милане. Знаменитость выбрала наряд от Dolce & Gabbana с леопардовым принтом, пишет «Фокус».

Кинозвезда дополнила свой наряд леопардовыми туфлями на высоком каблуке. Их стоимость составляет 1 745 долларов. Соответствующими снимками Лопес поделилась в Instagram (jlo).

Основной акцент в образе певица сделала на леопардовый принт. Лопес выбрала жакет с поясом и мини-юбку. Приталенный костюм чётко подчеркивает фигуру знаменитости.

Актриса решила дополнить наряд черными солнцезащитными очками, сумкой и туфлями на высоком каблуке с леопардовым принтом. Волосы звезда собрала в пучок, а макияж выбрала легкий и сдержанный.

Поклонники Лопес были поражены её эффектным образом и оставили множество восторженных комментариев:

«Выглядишь потрясающе, как всегда!»;

«Настоящий вайб тигрули — я в восторге!»;

«Потрясающе, как всегда»;

«Энергия льва»;

«Девушка-гепард»;

«Вау! Настоящая леопардовая королева».

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