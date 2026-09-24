Дженнифер Лопес восхитила фанатов новым образом

Дженнифер Лопес восхитила фанатов новым образом5
- 24.09.2026, 10:32
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Певица появилась в эффектном наряде на Неделе моды в Милане.
Известная певица и актриса 57-летняя Дженнифер Лопес появилась в эффектном образе на Неделе моды в Милане. Знаменитость выбрала наряд от Dolce & Gabbana с леопардовым принтом, пишет «Фокус».
Кинозвезда дополнила свой наряд леопардовыми туфлями на высоком каблуке. Их стоимость составляет 1 745 долларов. Соответствующими снимками Лопес поделилась в Instagram (jlo).
Основной акцент в образе певица сделала на леопардовый принт. Лопес выбрала жакет с поясом и мини-юбку. Приталенный костюм чётко подчеркивает фигуру знаменитости.
Актриса решила дополнить наряд черными солнцезащитными очками, сумкой и туфлями на высоком каблуке с леопардовым принтом. Волосы звезда собрала в пучок, а макияж выбрала легкий и сдержанный.
Поклонники Лопес были поражены её эффектным образом и оставили множество восторженных комментариев:
«Выглядишь потрясающе, как всегда!»;
«Настоящий вайб тигрули — я в восторге!»;
«Потрясающе, как всегда»;
«Энергия льва»;
«Девушка-гепард»;
«Вау! Настоящая леопардовая королева».