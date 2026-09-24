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Белорусам отменили визы в популярную экзотическую страну

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  • 24.09.2026, 11:05
  • 7,824
Белорусам отменили визы в популярную экзотическую страну

Она славится белоснежными пляжами и тропическими островами.

Беларусь и Мальдивы подписали соглашение о взаимной отмене виз. Об этом сообщила пресс-служба белорусского Министерства иностранных дел.

Соглашение между правительствами стран заключили на полях на полях 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. От Беларуси документ подписал министр иностранных дел Максим Рыженков, от Мальдив – его коллега Ирутишам Адам.

Также министры договорились об активизации сотрудничества в международных организациях по вопросам, представляющим взаимный интерес. Они выразили готовность развивать договорно-правовую базу, в том числе в области воздушного сообщения. В числе перспективных направлений взаимодействия выделили образование, подготовку кадров для медицинской отрасли, сфер туризма и рекреации, а также поставки белорусской продовольственной продукции. Сверили график предстоящих двусторонних контактов на высшем и высоких уровнях.

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