Киев может перенаправить миллионы тонн зерна в Балтику 1 24.09.2026, 11:13

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Наиболее вероятным маршрутом считается транзит через Польшу.

Украина рассматривает балтийские порты как альтернативный маршрут для экспорта зерна, поскольку война серьезно нарушила работу черноморских портов. Идея появилась на фоне похожих шагов России, которая после украинских ударов начала переоборудовать грузовые терминалы на Балтике и в Арктике для вывоза зерна, пишет агентство Reuters (перевод — сайт Charter97.org).

Основной поток украинского экспорта сейчас идет через три дунайских порта. Однако такой маршрут обходится примерно на $50 дороже каждой тонны и уже приводит к перегрузке инфраструктуры. До войны через черноморские порты проходило около 90% украинского экспорта.

Балтийское направление потенциально способно принимать до 20 млн тонн зерна в год. При этом доставка до портов увеличит расходы еще примерно на $100 за тонну. По оценке украинского Минсельхоза, для компенсации дополнительных затрат может потребоваться до $2 млрд международной помощи.

«Балтийские порты потенциально могут обрабатывать до 20 миллионов тонн зерна», — говорится в заявлении украинского ведомства.

Проблемой остается логистика. У Украины нет выхода к Балтийскому морю, поэтому наиболее вероятным маршрутом считается транзит через Польшу. Такой путь уже использовался в 2022–2023 годах и тогда вызвал масштабные протесты польских фермеров, которые опасались конкуренции со стороны более дешевого украинского зерна.

Через Польшу, Венгрию, Румынию и Словакию Украина и сейчас отправляет зерно, однако объемы невелики. За первую половину сентября по этим направлениям прошло около 340 тыс. тонн. К середине месяца в Восточную Европу направляли 278 зерновых вагонов в сутки, из них только 65 — в Польшу.

Киев теперь ищет способ увеличить эти объемы и снизить зависимость от маршрутов, которые оказались уязвимыми из-за войны.

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