Путин у себя в бункере наметит цель

Путин у себя в бункере наметит цель6
- Телеграм-канал «Письма к дочери»
- 24.09.2026, 12:03
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А народ будет со всем согласен.
Вчера Путин сказал, что в эту электоральную кампанию российский народ оправдал его высокое доверие. Что российский народ голосовал не просто за правильных депутатов госдумы. Путин сказал, что в эту электоральную кампанию российский народ голосовал за его бойцов и ветеранов. То есть голосовал за войну.
И в чем, спрашивается, Путин неправ? Ведь действительно оправдал. Даже по самым независимым наблюдениям за путинскую Россию проголосовали 35 процентов участников электоральной кампании. То есть половину депутатских мест путинская Россия брала по-любому. Не говоря уже о том, что остальные депутатские места там тоже путинские.
Понятно, что это голосование и эта дума имели чисто символическое значение. Но получается, что российский народ не выразил свое несогласие даже чисто символически. То есть российский народ со всем согласный. И с очередями на бензин и с тем, что у него сгорели кофточки на складах и с не очень мирным небом над головой. А если народ со всем этим согласный, то зачем что-то менять?
Так что Путин вчера сказал, что он ничего менять и не будет. Что они и раньше добивались своих целей каждый день всеми доступными средствами. А теперь, с согласия российского народа, они будут добиваться этих целей еще чаще. Потому что российский народ, получается, верит в эти цели не хуже самого Путина.
Я имею в виду, что путинский народ ведь даже не знает, в чем эти цели состоят. Потому что Путин до сих пор никому не сказал. Но, получается, путинский народ все равно верит. А что еще человеку надо для полной электоральной гармонии? Чтобы народ был со всем согласный и не задавал дурацких вопросов.
Вот народ был со всем согласный и никаких вопросов не задавал. Несмотря на то, что у него была такая возможность. Пусть даже чисто символическая.
А теперь чего уж там у народа спрашивать? Теперь какую цель Путин у себя в бункере наметит, с такой целью народ у него в телевизоре и будет согласен. А целей у Путина много. И завершение войны в список этих целей явно не входит. В этот список входит что-то совсем наоборот.
Так что никуда российский народ теперь не денется. Пойдет с Путиным до конца, куда бы Путин его ни повел. Разве что по дороге что-нибудь прилетит.
Телеграм-канал «Письма к дочери»