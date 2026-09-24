В Беларуси появилась необычная спортивная федерация

В Беларуси появилась необычная спортивная федерация4
- 24.09.2026, 12:31
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Дисциплина объединяет воркаут и воздушную атлетику.
Министерством юстиции Республики Беларусь осуществлена государственная регистрация Республиканского спортивного общественного объединения «Федерация воздушно-силовой атлетики».
Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Подчеркивается, что основной целью деятельности данного общественного объединения является развитие физической культуры и гимнастики в стране.
В частности, созданная федерация будет проводить работу по популяризации воздушно-силовой атлетики, которая включает в себя воздушное полотно, воздушный гамак, воздушные стропы, воздушное кольцо, сдвоенный канат, воздушный куб, подиумный пилон (подвесную мачту).
Воздушно-силовая атлетика – неолимпийский вид спорта, который состоит из дисциплин, связанных с выполнением сложно-технических элементов на снарядах.
Название получил из-за специфики элементов, во время выполнения которых спортсмен преимущественно находится в воздухе.
Фактически, воздушно-силовая атлетика объединила две спортивные дисциплины: воркаут и воздушную атлетику.
Главная особенность этого вида спорта заключается в том, что атлету во время выполнения упражнений запрещено касаться земли. Так выполняется все – от базовых подтягиваний и отжиманий на брусьях до более сложных «флажков» и «горизонтов».