В Беларуси появилась необычная спортивная федерация 4 24.09.2026, 12:31

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Фото: rapaf.ru

Дисциплина объединяет воркаут и воздушную атлетику.

Министерством юстиции Республики Беларусь осуществлена государственная регистрация Республиканского спортивного общественного объединения «Федерация воздушно-силовой атлетики».

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Подчеркивается, что основной целью деятельности данного общественного объединения является развитие физической культуры и гимнастики в стране.

В частности, созданная федерация будет проводить работу по популяризации воздушно-силовой атлетики, которая включает в себя воздушное полотно, воздушный гамак, воздушные стропы, воздушное кольцо, сдвоенный канат, воздушный куб, подиумный пилон (подвесную мачту).

Воздушно-силовая атлетика – неолимпийский вид спорта, который состоит из дисциплин, связанных с выполнением сложно-технических элементов на снарядах.

Название получил из-за специфики элементов, во время выполнения которых спортсмен преимущественно находится в воздухе.

Фактически, воздушно-силовая атлетика объединила две спортивные дисциплины: воркаут и воздушную атлетику.

Главная особенность этого вида спорта заключается в том, что атлету во время выполнения упражнений запрещено касаться земли. Так выполняется все – от базовых подтягиваний и отжиманий на брусьях до более сложных «флажков» и «горизонтов».

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