закрыть
25 сентября 2026, пятница, 0:10
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В Бресте хотят возвести гигантскую 50-метровую стелу

25
  • 24.09.2026, 12:49
  • 4,298
В Бресте хотят возвести гигантскую 50-метровую стелу

Ее собираются сделать «визитной карточкой» всего ЕАЭС.

Брестский горисполком вынес на общественное обсуждение проект гигантского въездного знака на кольце Берестейского и Варшавского шоссе. Высота сооружения составит 50 метров, а венчать его будет красно-зеленый флаг, используемый властями Лукашенко.

Скромностью планы чиновников не отличаются. В документации говорится, что стела должна стать «визитной карточкой» не только Бреста и Беларуси, но и всего Евразийского экономического союза на его западной границе.

В конструкцию встроят огромный LED-экран высотой 6,7 метра и диаметром около 14 метров. На нем будут транслировать символику, приветствия, социальную информацию и прогноз погоды. Стелу также снабдят мощной подсветкой и сигнальными огнями для самолетов.

Вокруг монумента оборудуют газон с автополивом и технический тротуар. При этом объект собираются разместить в водоохранной зоне Мухавца.

Общественное обсуждение пройдет с 28 сентября по 12 октября. Брестчанам предлагают оценить, нужен ли городу столь масштабный объект с претензией на символ целого ЕАЭС.

Написать комментарий 25

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Синдром «Орешника»
Синдром «Орешника» Аарон Леа, Борух Таскин
Путинский лохотрон
Путинский лохотрон
Кремль угрюмо молчит
Кремль угрюмо молчит Александр Невзоров
Путин нарвался в Европе на «вилку»
Путин нарвался в Европе на «вилку» Владимир Пастухов