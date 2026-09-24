В Бресте хотят возвести гигантскую 50-метровую стелу

В Бресте хотят возвести гигантскую 50-метровую стелу25
- 24.09.2026, 12:49
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Ее собираются сделать «визитной карточкой» всего ЕАЭС.
Брестский горисполком вынес на общественное обсуждение проект гигантского въездного знака на кольце Берестейского и Варшавского шоссе. Высота сооружения составит 50 метров, а венчать его будет красно-зеленый флаг, используемый властями Лукашенко.
Скромностью планы чиновников не отличаются. В документации говорится, что стела должна стать «визитной карточкой» не только Бреста и Беларуси, но и всего Евразийского экономического союза на его западной границе.
В конструкцию встроят огромный LED-экран высотой 6,7 метра и диаметром около 14 метров. На нем будут транслировать символику, приветствия, социальную информацию и прогноз погоды. Стелу также снабдят мощной подсветкой и сигнальными огнями для самолетов.
Вокруг монумента оборудуют газон с автополивом и технический тротуар. При этом объект собираются разместить в водоохранной зоне Мухавца.
Общественное обсуждение пройдет с 28 сентября по 12 октября. Брестчанам предлагают оценить, нужен ли городу столь масштабный объект с претензией на символ целого ЕАЭС.