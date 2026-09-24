Литва вручила Беларуси ноту протеста из-за метеозондов

Литва вручила Беларуси ноту протеста из-за метеозондов2
- 24.09.2026, 13:14
В Вильнюсе заявили об угрозе для гражданской авиации.
Министерство иностранных дел Литвы вручило ноту протеста белорусскому временному поверенному из-за нарушения литовской границы метеозондами с контрабандой.
Шары залетели в воздушное пространство Литвы из Беларуси в ночь с 21 на 22 сентября.
Литовский МИД подчеркнул, что этот инцидент представляет прямую угрозу безопасности гражданской авиации. Пришлось ввести временные ограничения на использование воздушного пространства, что повлияло на гражданские рейсы и нарушило планы пассажирских перевозок.
«Литва рассматривает этот и другие подобные случаи, зафиксированные в последние месяцы, как систематические действия гибридного характера, представляющие угрозу национальной безопасности», — говорится в сообщении МИД Литвы.
От представителя Беларуси потребовали немедленно обеспечить эффективный контроль за границей, принять эффективные меры по борьбе с организованной преступностью, связанной с контрабандой и предпринять другие необходимые шаги.
«В случае повторения подобных инцидентов Литва оставляет за собой право принять дополнительные меры для обеспечения безопасности государственной границы, воздушного пространства и гражданской авиации», — заявили в литовском внешнеполитическом ведомстве.