Ночью закрывали Вильнюсский аэропорт из-за гибридной атаки со стороны Беларуси 3 22.09.2026, 7:40

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Ограничения на полеты были введены на два часа.

Ночью закрывали Вильнюсский аэропорт из-за гибридной атаки со стороны Беларуси.

«В 23:25 были введены ограничения в воздушном пространстве над Вильнюсским аэропортом в связи с гибридной атакой со стороны Беларуси против Литвы, гражданской авиации и общества. В зонах, опасных для авиации, были зафиксированы навигационные сигналы, характерные для воздушных шаров. Вильнюсский аэропорт возобновил работу в 02:40 после отмены ограничений в воздушном пространстве», — говорится в сообщении аэропорта.

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