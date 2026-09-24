Зеленский раскрыл детали переговоров с людьми Трампа

Зеленский раскрыл детали переговоров с людьми Трампа2
- 24.09.2026, 13:01
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Ожидаются контакты американской делегации с российской стороной.
После встречи президента Украины с президентом США украинская делегация провела отдельные переговоры со спецпредставителями Трампа Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером. Ожидаются контакты американской делегации с российской стороной. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский, передают «Новости LIVE».
По словам главы Украины, во время встречи стороны подробно обсудили вопросы, которые поднимались в ходе его беседы с Трампом.
«Встреча делегации с Уиткоффом и Кушнером состоялась, и стороны подробно обсудили вопросы, которые поднимались во время беседы с Трампом», - сказал Зеленский.
В то же время Зеленский отметил, что пока не видел конкретных наработок на бумаге. По его словам, часть вопросов стороны уже обсуждали во время предыдущего визита Уиткоффа и Кушнера в Киев.
«Они не просто так приезжали», - подчеркнул президент Украины.
После встречи с украинской стороной американские представители должны провести переговоры с россиянами. В то же время о конкретных результатах этих будущих контактов пока не сообщалось.