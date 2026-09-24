Санкции не перекрыли России еще один важный источник доходов 3 24.09.2026, 13:18

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Пора заняться российскими удобрениями.

Российская индустрия удобрений за время войны не только сохранила ключевые зарубежные рынки, но и стала одним из источников финансирования военной машины Кремля. При этом большая часть отрасли до сих пор не попала под полноценные санкции Запада, пишет CEPA (перевод — сайт Charter97.org).

После начала полномасштабной войны поставки российских удобрений в Европу резко выросли. На фоне энергетического кризиса и сокращения собственного производства страны ЕС стали еще сильнее зависеть от российского сырья. В 2022–2023 годах рост цен на газ привел к временному закрытию примерно 70% европейских мощностей по выпуску удобрений.

Россия, напротив, получила серьезное преимущество. Ее производители располагали доступным газом и продолжали наращивать экспорт. Поставки азотных удобрений в ЕС выросли на 27%, импорт смесей увеличился вдвое, а Россия стала главным поставщиком аммиака в Евросоюз.

Ситуация начала меняться только в 2025 году, когда ЕС ввел пошлины на российские удобрения. США при этом так и не ввели против них прямых санкций. Более того, американские власти ранее специально разъясняли импортерам, что российские удобрения могут закупаться без санкционных ограничений.

Но проблема не только в деньгах. Российские химические предприятия производят кислоты и азотные соединения, необходимые для изготовления взрывчатых веществ. Расследования указывают на прямую связь между отраслью удобрений и расширением производства взрывчатки для российской армии.

«Запад не может позволить России использовать отрасль удобрений для увеличения доходов и усиления военного потенциала», — отмечают авторы.

Крупнейшими поставщиками взрывчатых веществ для российской армии называют «Уралхим» и «Еврохим», связанные с влиятельными российскими бизнесменами.

США и Европу пора постепенно вытеснять российские удобрения с рынков, увеличивая собственное производство. Соединенные Штаты благодаря дешевому природному газу способны заменить российские поставки без серьезного дефицита и роста цен.

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