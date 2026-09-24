Владелец крупнейшего фан-сообщества Леди Гаги оказался белорусским политзаключенным 1 24.09.2026, 13:42

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Кирилл Нгуен

Кирилл Нгуен провел за решеткой более двух лет.

Владелец Gaga Daily – крупнейшего в мире фан-сообщества Леди Гаги – оказался белорусом Кириллом Нгуеном, который более двух лет провел за решеткой за участие в протестах. О своем заключении он рассказал после возвращения в соцсети. История быстро разошлась по миру, причем многие сначала решили, что Нгуен – россиянин и сидел за протесты против Владимира Путина.

22 сентября в аккаунте Gaga Daily в X появился пост, в котором его владелец объяснил свое более чем двухлетнее отсутствие.

«Извините за отсутствие обновлений, я буквально был в тюрьме», – написал Кирилл Нгуен.

По его словам, в начале 2024 года его арестовали на родине за участие в антиправительственных протестах и приговорили более чем к двум годам заключения. Сейчас, как написал Кирилл, он находится на свободе и в безопасности и собирается вернуться к работе над Gaga Daily.

Аккаунт существует с 2009 года и является частью крупнейшего фан-сообщества Леди Гаги. Сейчас на него в X подписаны около 487 тысяч человек, у проекта также более 500 тысяч подписчиков в Instagram и около 1,3 млн – в Facebook. Сама певица ранее говорила, что обращается к Gaga Daily, когда хочет узнать, что обсуждают ее поклонники.

Пост Кирилла быстро стал вирусным и набрал более трех миллионов просмотров. Поскольку он не указал ни фамилию, ни страну, где отбывал наказание, многие пользователи решили, что речь идет о России.

Этому способствовали и старые публикации Кирилла: он учился в Москве, а 1 марта 2022 года разместил фотографию из московского автозака после задержания на антивоенной акции. В результате в западном и российском сегментах X его начали называть россиянином, который более двух лет провел за решеткой за протесты против режима Владимира Путина.

Дополнительную волну шуток вызвал рассказ Кирилла о том, что в заключении он слышал по радио песню Леди Гаги Abracadabra. Пользователи начали писать, что композиция якобы стала хитом в российских тюрьмах. Один популярный бразильский аккаунт и вовсе сообщил, что Кирилла арестовали в Украине.

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