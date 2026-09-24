Под Гомелем хотят построить «высокоопасный» завод 1 24.09.2026, 12:25

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Там планируют перерабатывать медицинские и промышленные отходы.

Гомельский райисполком проводит общественное обсуждение отчета об оценке воздействия на окружающую среду (ОВОС) планируемого «ЭкоПромПарка «Зеленый Фактор» в Гомельском районе». Частное предприятие «ФакторБай» из Речицкого района хочет построить завод по использованию и обезвреживанию отходов производства, пишет «Флагшток».

Предполагается, что в состав ЭкоПромПарка будут входить следующие участки:

— биогазовый комплекс по использованию отходов растительного и животного происхождения, а также продуктов животного происхождения для получения тепловой и/или электрической энергии для удовлетворения собственных производственных нужд и реализации другим потребителям;

— участок переработки строительных отходов и отходов минерального происхождения с получением щебня вторичного;

— участок обезвреживания медицинских и фармацевтических отходов;

— участок переработки древесных отходов с получением твердого топлива;

— участок пиролитической переработки углеводородсодержащих отходов производства с получением топлива печного жидкого и продукта пиролизного.

Под строительство рассматриваются две вариативные площадки в Гомельском районе: возле деревни Азделино и вблизи поселка Калиновка. Общественное обсуждение продлится до 21 октября.

Схема размещения объекта вблизи поселка Калиновка. Иллюстрация: ОВОС

Схема размещения объекта в районе Азделино. Иллюстрация: ОВОС

Исходя из ОВОС, наиболее интересная часть проекта — сочетание биогаза, инсинерации медицинских отходов и пиролиза промышленных углеводородных отходов на одной площадке. Проект предполагает переработку десятков тысяч тонн отходов ежегодно и указывает на то, что в Гомельском районе хотят возвести полноценный промышленный объект обращения с отходами, а не небольшой локальный компл

Биореактор. Иллюстрация: ОВОС

ОВОС утверждает, что нормативы будут соблюдаться, но это не означает отсутствия экологических рисков. Более того, сам документ относит объект к II категории — «высокоопасный» из-за термического обращения с отходами. Главный риск — это атмосферные выбросы.

Особенно чувствительная тема — инсинератор. Медицинские отходы будут сжигаться при высоких температурах. Проблема не в самом факте наличия инсинератора, а в том, что именно будет поступать на сжигание и насколько стабильно будет работать система очистки.

Еще один ключевой риск — пиролиз. Он отличается от обычного сжигания, но не является процессом, при котором загрязняющие вещества просто исчезают. В документе прямо говорится, что образуются твёрдые, газообразные и жидкие продукты сложного состава, причём состав зависит от исходного сырья. Поэтому экологический риск здесь сильно зависит от контроля входного сырья.

Проект предусматривает сбор поверхностного стока и его очистку. Но после очистки предполагается сбрасывать поверхностные сточные воды в реку Уза. Сам ОВОС выделяет среди потенциальных воздействий аварийные проливы ГСМ и приём загрязнённого сырья.

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