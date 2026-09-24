Электромобиль Audi установил рекорд Гиннесса 5 24.09.2026, 12:18

3,006

Фото: Audi

За рулем находился польский раллийный гонщик Мико Марчик.

Электрический Audi A6 Sportback E-Tron проехал 1338 км на одном заряде, установив новый рекорд Гиннесса для серийных автомобилей. За рулем находился польский раллийный гонщик Мико Марчик, пишет Motor1 (перевод — сайт Charter97.org).

Заезд начался 11 сентября в 1:55 ночи в Польше. Марчик проехал через Краков, Сандомир, Варшаву, Торунь и Грудзендз, добрался до Балтийского моря, а затем отправился обратно. Автомобиль полностью разрядился более чем через 45 часов после старта.

Официальный запас хода этой версии Audi по циклу WLTP составляет до 777 км. Таким образом, во время рекордной поездки электромобиль проехал примерно на 72% больше заявленного показателя.

Фото: Audi

Ключевую роль сыграл крайне низкий расход энергии. Марчик в среднем тратил всего 7,09 кВт·ч на 100 км — менее половины официального показателя модели.

«Здесь важно не только умение водителя, но и эффективность самого автомобиля», — пишет Motor1.

Audi A6 Sportback E-Tron имеет коэффициент аэродинамического сопротивления 0,21 и батарею полезной емкостью 94,9 кВт·ч. Рекордный заезд проходил по обычным дорогам, в том числе через плотный городской трафик.

Самый дальний пробег электромобиля вообще пока не побит. В 2023 году прототип команды TUfast Eco Team проехал 2574 км на одном заряде. Новый результат Audi стал рекордом именно среди серийных автомобилей.

«1338 км на обычных дорогах — это впечатляющий результат», — отмечает издание.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com