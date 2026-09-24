Вторжение в Украину превратило Россию в младшего партнера Китая 4 24.09.2026, 11:53

1,686

Фото: Getty Images

Теперь Пекин диктует Путину условия.

Война против Украины заметно ослабила позиции России в отношениях с Китаем. Москва все сильнее зависит от Пекина как от крупнейшего рынка для своих энергоресурсов, тогда как Китай получает возможность диктовать условия, пишет Atlantic Council (перевод — сайт Charter97.org).

Главный пример — проект газопровода «Сила Сибири — 2». Он должен ежегодно поставлять в Китай до 50 млрд кубометров газа из российского Арктического региона. Для Москвы этот маршрут особенно важен после потери значительной части европейского рынка.

Однако Пекин не спешит одобрять проект. Китай добивается цен на российский газ, сопоставимых с низкими внутренними тарифами в самой России. На таких условиях поставки могут оказаться малорентабельными для Москвы.

В августе Путин вновь пытался добиться поддержки проекта на саммите ШОС в Бишкеке, однако договоренности достичь не удалось. Аналогичная ситуация складывалась и в мае, когда российская делегация в Пекине не смогла сдвинуть переговорный процесс с мертвой точки.

«Россия нуждается в сделке по газопроводу гораздо больше, чем Китай», — отмечают эксперты.

Положение Москвы осложняет и то, что Пекин располагает широким выбором поставщиков — от Катара и Австралии до Туркменистана и Малайзии. Китай также возобновил закупки американского СПГ после встречи лидера КНР Си Цзиньпина и президента США Дональда Трампа.

Одновременно Китай усиливает экономическое влияние в Центральной Азии, традиционно считавшейся зоной интересов Москвы. По оценкам экспертов, Пекин уже обошел Россию по объему прямых иностранных инвестиций в регионе.

«Отношения России и Китая больше нельзя назвать партнерством равных», — считают специалисты.

Москва по-прежнему демонстрирует тесные связи с Пекином, однако ее зависимость от Китая растет по мере ухудшения отношений с Западом и сокращения возможностей для маневра.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com