В Польше вспыхнул пожар на наземной станции Starlink 3 24.09.2026, 11:47

2,934

Власти подозревают поджог.

Вечером 23 сентября на наземной станции спутниковой связи Starlink, расположенной в польском селе Воля-Кробовска в Мазовецком воеводстве, произошел пожар.

Об этом сообщает RMF24 со ссылкой на данные польских властей.

Отмечается, что вечером 23 сентября владелец недвижимости, на которой расположена инфраструктура связи, позвонил в службу экстренной помощи и сообщил, что загорелись антенны.

фото: rmf24.pl

Также был поврежден электрогенератор. На место происшествия прибыли пожарные, которым удалось потушить огонь.

Предварительные выводы властей указывают на то, что подстанцию, вероятно, подожгли. Второй возможностью, которую также рассматривают, является короткое замыкание в электрической системе.

По словам министра цифровых дел Польши Кшиштофа Гавковского, есть веские признаки того, что этот пожар был преднамеренной попыткой нарушить работу станции.

«Станцию эксплуатирует Exatel – государственный оператор связи, который играет ключевую роль в обеспечении интернет-безопасности и предоставлении доступа к интернету, в том числе и для Украины», – сказал он.

Польский министр пояснил, что любые перебои в работе таких станций приведут к сбоям в предоставлении интернет-услуг и, как следствие, также в работе, в частности, банкоматов.

«Иногда мы не осознаем, что именно такая телекоммуникационная ретрансляционная станция определяет, будем ли мы вообще иметь доступ к интернету в той или иной части Польши, или Европы, включая Украину», – добавил Гавковский.

Эта наземная станция, вместе с аналогичной станцией вблизи литовского Каунаса, обеспечивает доступ к интернету для значительной части Центральной и Восточной Европы.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com