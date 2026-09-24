Мать Соседова раскрыла новые обстоятельства его смерти 24.09.2026, 11:22

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Сергей Соседов

Вызов «скорой» не помог эпатажному телеведущему.

На 59-м году жизни скончался российский музыкальный критик Сергей Соседов, известность которому принесли скандальные оценки звезд эстрады и участие в телешоу «Х-фактор». Информацию о его смерти подтвердила мать Антонина в комментарии росСМИ, пишет «Главед».

Несчастный случай произошел 23 сентября в городе Нерюнгри в Якутии, куда Соседов приехал накануне. 25 сентября он должен был войти в состав жюри местного конкурса «Жемчужина Дальнего Востока - 2026». По словам матери критика, трагедия случилась прямо в гостинице. Во время спуска по лестнице Соседов упал и получил тяжелую травму головы.

«Я никакая, как я могу себя чувствовать. Он 21-го в ночь улетел туда, в Якутию. А сегодня позвонил оттуда Виктор Николаевич, продюсер какой-то. В отеле по лестнице спускался, упал, повредил голову. Вызвали «скорую», на операции умер. Ужас какой-то», - рассказала мать пропагандиста.

Антонина призналась, что отговаривала сына от столь далекой и утомительной поездки, но тот настоял на своем.

«Я ему говорила: «Зачем ты в такую даль едешь?» Ну, работа есть работа. Что я буду делать, ой, господи. Ну как же так это все бывает», - поделилась она в комментарии.

В СМИ появились разные версии того, что именно привело к падению Соседова. Некоторые источники утверждали, что у критика мог оторваться тромб. После падения и полученной травмы у него развился тяжелый отек мозга, а врачам не удалось спасти его жизнь. В то же время источник из окружения Соседова опровергал информацию о тромбе и утверждал, что произошедшее было несчастным случаем.

Сергей Соседов - позиция по войне в Украине

После аннексии Крыма Россией в 2014 году Сергей Соседов публично поддержал действия российских властей. После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину в 2022 году музыкальный критик также выступал с заявлениями в поддержку действий России и критиковал российских артистов, которые осудили войну или покинули страну.

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