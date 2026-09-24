«Условия как для Букингемского дворца» 5 24.09.2026, 11:38

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Минчан удивило объявление о сдаче обычной двухкомнатной квартиры.

Снять жилье в Минске иногда оказывается сложнее, чем пройти собеседование на работу, шутят пользователи Threads. В соцсети обсуждают объявление о сдаче двухкомнатной квартиры у метро «Партизанская». За 1400 рублей в месяц хозяева ищут жильцов без детей и животных, а еще — определенного возраста, семейного статуса и даже без собственной мебели.

«А ты сможешь пройти этот отбор, чтобы снять квартиру в Минске?» — поинтересовался автор поста и показал скриншот объявления о жилье в аренду.

Цена двушки в 350 метрах от станции метро «Партизанская» — 1400 рублей в месяц (это почти 464 доллара по курсу Нацбанка на 24 сентября). Плюс примерно 100 рублей в месяц будут коммунальные. Также потребуется залог, но его размер не указан.

Владелец готов сдавать только семье из двух человек в официальном браке либо «девушкам — (паре в отношениях)». Как альтернатива указан молодой специалист или специалистка — но обязательно со справкой с работы, которая это подтверждает. «Только гражданам РБ, никаких других государств! Без детей и животных, исключений нет. Без своей мебели — стул, стол, торшер тоже нельзя. Толерантным, культурным, хозяйственным. „Бытовые инвалиды“ — мимо», — указано в объявлении.

Возраст арендаторов предпочтительно от 21 до 30 лет.

В комментариях многих удивили такие требования.

«У меня есть стул, поэтому нет».

«Выписка из медкарты, характеристика с места работы, справка об отсутствии судимостей, кредитная история точно не нужны?»

«Условия как для Букингемского дворца».

«А где взять справку, что я не бытовой инвалид и хозяйственная?»

«Не понимаю я таких требований. Больше пяти лет сдавала свою квартиру, если просили убрать что-то из мебели или предметов, я убирала. Все квартиранты были со своими животными и с котом, и с собакой. Никогда никаких конфликтов не было, сломали — возместили, все вопросы решались».

«Интересно, что такого натворил стул и торшер бывших квартиросъемщиков, что так строго нет?»

«Мне кажется, или уже на собеседовании на работу меньше требований, чем у арендодателей».

«Очень хитро, а молодым специалистам, чтобы еще налог не платить», — поделился мнением один из комментаторов. На что другой отметил: «Это взаимоисключающие понятия можно считать. Молодой специалист по распределению должен получать столько, чтобы хватило 1500 рублей на жилье. А еще еда, одежда, накопления, кабаки и хотелки».

«И еще нужно написать сочинение на тему „Почему я достойна жить в этой квартире“».

Одна комментаторка призналась, что нашла объявление — квартира на 47 квадратных метров выглядит обычной, без изысков.

«Я звонила по объявлению с таким же описанием. На мой вопрос, откуда такие требования по возрасту (остальное еще худо-бедно можно объяснить), хозяйка ответила: „Потому что до 30 я еще могу людям что-то объяснять, а старше — уже свои права начинают качать“. Вот так-то! И самое интересное, всегда находит желающих проходить этот квест, квартира не пустует».

«Уже вижу очередь молодых специалистов на аренду квартиры за 1400 рублей в месяц».

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