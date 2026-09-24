В Беларусь идет бабье лето

В Беларусь идет бабье лето1
- 24.09.2026, 11:18
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Теплая и сухая погода может задержаться до середины октября.
Похоже, зонтики скоро можно будет отложить в сторону. После дождливого конца сентября погода в Беларуси готовится сменить пластинку, сообщает Telegram-канал Alex Bull Погода.
На рубеже месяцев станет теплее и заметно суше. На это указывают свежие расчеты европейской модели ECMWF и американской CFSv2.
Если прогнозы оправдаются, комфортная погода задержится не на пару дней. Есть шансы и на то самое бабье лето.
Когда станет теплее
Теплеть начнет уже на выходных, а следующая неделя обещает порадовать еще больше. С 28 сентября по 5 октября температура в Беларуси может оказаться на 0,5–1,5°C выше климатической нормы.
Да и дожди наконец должны взять паузу. Обе модели показывают заметный дефицит осадков: за неделю их может выпасть на 4–10 мм меньше обычного.
Причина – изменение атмосферной циркуляции. На смену циклонам должен прийти антициклональный гребень, который принесет более спокойную и сухую погоду.
Вероятность такого сценария оценивается довольно высоко – примерно в 70–75%. На ближайший период расчеты двух моделей сходятся.
Надолго ли задержится тепло
Пока прогноз выглядит неплохо и на первую декаду октября. С 5 по 12 октября температура по-прежнему ожидается на 0,5–1,5°C выше климатической нормы.
Серьезных осадков тоже не прогнозируется, будет в основном сухо.
К середине октября тепло начнет понемногу сдавать позиции, но резкого похолодания не обещают. Температура все еще может быть примерно на 0,5–1°C выше обычных значений, а количество осадков вернется ближе к норме.
Правда, здесь прогнозы уже стоит воспринимать осторожнее. Для первой декады октября вероятность такого сценария составляет 55–60%, а после 12 октября – всего около 40–50%.
Так будет бабье лето или нет
На летнюю жару рассчитывать, конечно, уже не стоит. Но по октябрьским меркам погода может получиться почти идеальной: при ясном небе днем воздух способен прогреться до +15…+18°C. По сути, это и есть то самое классическое бабье лето.
Правда, есть нюанс. Ночи в октябре уже длинные, поэтому после захода солнца воздух будет быстро остывать. Утром столбики термометров могут показывать всего +2…+6°C. Компанию прохладе составят туманы и роса.