Российский дрон взорвался на территории Молдовы 24.09.2026, 10:38

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Майя Санду

Майя Санду заявила о четырех нарушителях воздушного пространства.

Президент Молдовы Майя Санду отреагировала на российский обстрел украинских регионов, в результате которого в Молдову несколько раз залетали дроны.

Об этом она написала в социальной сети X.

Санду заявила, что утром 24 сентября четыре российских беспилотника нарушили воздушное пространство Молдовы, и «по крайней мере один из них взорвался на севере страны».

«Война, которую ведет Россия, ставит под угрозу всю Европу. Мы осуждаем эту войну и солидарны с Украиной», – подчеркнула президент Молдовы.

В ночь на 24 сентября РФ совершила очередную массированную атаку на украинскую территорию. В частности, россияне нанесли удар по Киеву баллистическими ракетами: по состоянию на утро известно о двух погибших и восьми раненых.

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