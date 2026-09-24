Белорусский КГБ заявил, что «предотвратил диверсию на территории России» 9 24.09.2026, 10:17

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Несколько «фигурантов» задержаны.

КГБ Беларуси якобы «пресечена деятельность группы, готовившей диверсию на одном из стратегических объектов России».

Об этом сообщается в телеграм-канале ведомства.

В частности, координация диверсии осуществлялась с территории Украины, а Беларусь планировалось использовать в качестве транзитного маршрута для передачи оборудования, беспилотных летательных аппаратов и средств связи участникам группы.

Как сообщают в КГБ, полученные материалы оперативно переданы российской стороне и «реализация диверсионного замысла сорвана на стадии подготовки».

«Несколько фигурантов задержаны. Совместно с российскими специальными службами проводятся мероприятия по установлению других лиц, которые могли быть причастны к подготовке диверсии», - говорится в сообщении.

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