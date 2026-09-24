В Беларуси запускают новую сеть минимаркетов 3 24.09.2026, 15:48

4,012

Фото: rabota.by

Первый магазин «Побач» откроется в Минске.

Владельцы белорусской сети магазинов «Три цены» запускают новую торговую сеть «Побач». Ранее о ее появлении сообщил Office Life. Первый магазин планируют открыть в октябре в Минске.

«Побач» будет работать в формате минимаркета у дома.

— Мы хотим объединить в одном небольшом пространстве привычный ассортимент магазина у дома и полноценное направление food-to-go, — рассказали представители сети.

В ассортименте планируются кофе и другие горячие напитки, хот-доги, бургеры и чизбургеры, выпечка, фрикадельки, а также рамен. При этом «Побач» останется полноценным магазином у дома, где можно будет купить молочные продукты, хлеб, гастрономию, напитки, бакалею, снеки и другие товары на каждый день.

Первый магазин станет пилотным. В компании говорят, что часть решений будут дорабатывать уже после открытия.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com