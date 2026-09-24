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В Беларуси запускают новую сеть минимаркетов

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  • 24.09.2026, 15:48
  • 4,012
В Беларуси запускают новую сеть минимаркетов
Фото: rabota.by

Первый магазин «Побач» откроется в Минске.

Владельцы белорусской сети магазинов «Три цены» запускают новую торговую сеть «Побач». Ранее о ее появлении сообщил Office Life. Первый магазин планируют открыть в октябре в Минске.

«Побач» будет работать в формате минимаркета у дома.

— Мы хотим объединить в одном небольшом пространстве привычный ассортимент магазина у дома и полноценное направление food-to-go, — рассказали представители сети.

В ассортименте планируются кофе и другие горячие напитки, хот-доги, бургеры и чизбургеры, выпечка, фрикадельки, а также рамен. При этом «Побач» останется полноценным магазином у дома, где можно будет купить молочные продукты, хлеб, гастрономию, напитки, бакалею, снеки и другие товары на каждый день.

Первый магазин станет пилотным. В компании говорят, что часть решений будут дорабатывать уже после открытия.

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