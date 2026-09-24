В Беларуси запускают новую сеть минимаркетов

В Беларуси запускают новую сеть минимаркетов3
- 24.09.2026, 15:48
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Первый магазин «Побач» откроется в Минске.
Владельцы белорусской сети магазинов «Три цены» запускают новую торговую сеть «Побач». Ранее о ее появлении сообщил Office Life. Первый магазин планируют открыть в октябре в Минске.
«Побач» будет работать в формате минимаркета у дома.
— Мы хотим объединить в одном небольшом пространстве привычный ассортимент магазина у дома и полноценное направление food-to-go, — рассказали представители сети.
В ассортименте планируются кофе и другие горячие напитки, хот-доги, бургеры и чизбургеры, выпечка, фрикадельки, а также рамен. При этом «Побач» останется полноценным магазином у дома, где можно будет купить молочные продукты, хлеб, гастрономию, напитки, бакалею, снеки и другие товары на каждый день.
Первый магазин станет пилотным. В компании говорят, что часть решений будут дорабатывать уже после открытия.