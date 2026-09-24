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Суд ЕС отказался снимать санкции с МАЗа и БЕЛАЗа

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  • 24.09.2026, 16:05
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Суд ЕС отказался снимать санкции с МАЗа и БЕЛАЗа
иллюстративное фото

Предприятия пытались оспорить решения Брюсселя.

Суд ЕС отклонил иски управляющих компаний холдингов «БЕЛАВТОМАЗ» и «БЕЛАЗ-холдинг», которые пытались добиться отмены решений о сохранении против них санкций. Решения по обоим делам вынесли 23 сентября. Об этом пишет телеграм-канал The Sanctions Law.

Речь идет о делах Минского автомобильного завода (МАЗа) и БЕЛАЗа.

Предприятия оспаривали фактическое отождествление государственной собственности с поддержкой режима Александра Лукашенко. Однако суд счел представленные ранее Советом ЕС основания достаточными. При оценке учитывалось сразу несколько обстоятельств: государственная форма собственности предприятий, их значение для беларусской экономики, а также то, что они являются источником поступлений для государства.

При рассмотрении дела МАЗа суд учел заметный рост производства и продаж компании, а также публичную оценку Александра Лукашенко, который называл предприятие одним из ключевых для беларусской промышленности.

По БЕЛАЗу суд принял во внимание данные о прибыльности предприятия и новых поставках техники.

Предприятия также указывали на последствия санкций для своей деятельности и работников. МАЗ, в частности, утверждал, что ограничения способствуют дальнейшему усилению экономических связей Беларуси с Россией.

Суд отметил, что возможные негативные последствия санкций — в том числе для работников компаний — сами по себе не делают ограничительные меры незаконными. Аргумент о том, что санкции усиливают экономические связи Беларуси и России, также не убедил суд.

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