Как заводить дружбу во взрослом возрасте
- 24.09.2026, 16:34
- 5,510
Психологи назвали простой и эффективный способ.
С возрастом круг общения у многих людей сужается, однако это не обязательно означает одиночество. Исследования показывают, что для пожилых людей качество дружбы оказывается важнее количества контактов, а крепкие отношения могут напрямую влиять на здоровье и продолжительность жизни, пишет Psychology Today (перевод — сайт Charter97.org).
После выхода на пенсию или переезда привычные связи часто начинают исчезать. На дружбу влияют смена работы, переезд, болезни, смерть близких и друзей, а также большее количество времени, которое люди проводят с семьей. Некоторые отношения просто постепенно сходят на нет и при этом остаются без привычного ритуала прощания.
Потеря друзей может усиливать чувство одиночества, особенно когда новые знакомства не появляются. При этом с возрастом меняется и само отношение к дружбе. Люди чаще ищут искренность, прямоту и эмоциональную близость, а поверхностные связи ценят меньше.
«Нам может быть не нужно много друзей — гораздо важнее несколько надежных людей рядом», — отмечают авторы исследования.
Новые знакомства после 60 вполне возможны. Исследователи подчеркивают, что для дружбы зачастую важнее не совпадение характеров, а регулярное общение. Поэтому хорошей почвой для новых отношений становятся занятия, волонтерство, спортивные группы и клубы по интересам.
Даже непродолжительные знакомства могут приносить пользу. Приветливый сосед, знакомый по игре или человек, которого регулярно встречаешь в одном месте, тоже способен создавать ощущение связи с окружающими.
При этом не каждая дружба должна длиться всю жизнь. Если отношения становятся односторонними или начинают тяготить, от них можно отказаться без чувства вины.
«Дружба в пожилом возрасте — не утешение после потерь, а отдельный этап жизни, в котором отношения могут стать более осознанными и искренними», — считают авторы.