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Как заводить дружбу во взрослом возрасте

  • 24.09.2026, 16:34
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Как заводить дружбу во взрослом возрасте

Психологи назвали простой и эффективный способ.

С возрастом круг общения у многих людей сужается, однако это не обязательно означает одиночество. Исследования показывают, что для пожилых людей качество дружбы оказывается важнее количества контактов, а крепкие отношения могут напрямую влиять на здоровье и продолжительность жизни, пишет Psychology Today (перевод — сайт Charter97.org).

После выхода на пенсию или переезда привычные связи часто начинают исчезать. На дружбу влияют смена работы, переезд, болезни, смерть близких и друзей, а также большее количество времени, которое люди проводят с семьей. Некоторые отношения просто постепенно сходят на нет и при этом остаются без привычного ритуала прощания.

Потеря друзей может усиливать чувство одиночества, особенно когда новые знакомства не появляются. При этом с возрастом меняется и само отношение к дружбе. Люди чаще ищут искренность, прямоту и эмоциональную близость, а поверхностные связи ценят меньше.

«Нам может быть не нужно много друзей — гораздо важнее несколько надежных людей рядом», — отмечают авторы исследования.

Новые знакомства после 60 вполне возможны. Исследователи подчеркивают, что для дружбы зачастую важнее не совпадение характеров, а регулярное общение. Поэтому хорошей почвой для новых отношений становятся занятия, волонтерство, спортивные группы и клубы по интересам.

Даже непродолжительные знакомства могут приносить пользу. Приветливый сосед, знакомый по игре или человек, которого регулярно встречаешь в одном месте, тоже способен создавать ощущение связи с окружающими.

При этом не каждая дружба должна длиться всю жизнь. Если отношения становятся односторонними или начинают тяготить, от них можно отказаться без чувства вины.

«Дружба в пожилом возрасте — не утешение после потерь, а отдельный этап жизни, в котором отношения могут стать более осознанными и искренними», — считают авторы.

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