Умер экс-футболист минского «Динамо» и сборной СССР Руслан Лукин 2 24.09.2026, 16:46

3,266

Руслан Лукин

Значительную часть карьеры он провел в Беларуси.

На 55-м году ушел из жизни известный в прошлом футболист и тренер Руслан Лукин, немалую часть своей жизни посвятивший Беларуси, сообщает Onlíner.

Лукин — уроженец Азербайджана, а именно Баку. Но уже в 19 лет он оказался в минском «Динамо» и половину игровой карьеры провел именно в Беларуси. Помимо «бело-синих», он защищал цвета «Динамо-93», «Молодечно», солигорского «Шахтера». В 1990 году вызывался в сборную СССР U18, а в 1993—1994 годах провел три матча за «националку» Азербайджана.

Как коуч Лукин тоже большую часть времени работал в Беларуси, тренируя «Молодечно», несвижский «Верас», «Андердог» (Чисть), «Осиповичи», «Нафтан-2», юношей «Городеи». Последним клубом для Лукина стала «Вилия» из Вилейки.

Умер экс-футболист минского «Динамо» и сборной СССР - Спорт Onlíner

На 55-м году ушел из жизни известный в прошлом футболист и тренер Руслан Лукин, немалую часть своей жизни посвятивший Беларуси.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com