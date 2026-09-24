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Умер экс-футболист минского «Динамо» и сборной СССР Руслан Лукин

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  • 24.09.2026, 16:46
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Умер экс-футболист минского «Динамо» и сборной СССР Руслан Лукин
Руслан Лукин

Значительную часть карьеры он провел в Беларуси.

На 55-м году ушел из жизни известный в прошлом футболист и тренер Руслан Лукин, немалую часть своей жизни посвятивший Беларуси, сообщает Onlíner.

Лукин — уроженец Азербайджана, а именно Баку. Но уже в 19 лет он оказался в минском «Динамо» и половину игровой карьеры провел именно в Беларуси. Помимо «бело-синих», он защищал цвета «Динамо-93», «Молодечно», солигорского «Шахтера». В 1990 году вызывался в сборную СССР U18, а в 1993—1994 годах провел три матча за «националку» Азербайджана.

Как коуч Лукин тоже большую часть времени работал в Беларуси, тренируя «Молодечно», несвижский «Верас», «Андердог» (Чисть), «Осиповичи», «Нафтан-2», юношей «Городеи». Последним клубом для Лукина стала «Вилия» из Вилейки.

Умер экс-футболист минского «Динамо» и сборной СССР - Спорт Onlíner

На 55-м году ушел из жизни известный в прошлом футболист и тренер Руслан Лукин, немалую часть своей жизни посвятивший Беларуси.

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