Левандовски вернулся в Варшаву и сделал заявление о сборной 2 24.09.2026, 17:12

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Роберт Левандовски

Капитан рассказал, сколько еще готов играть за национальную команду.

Болельщики задавались вопросом, не завершит ли капитан сборной Польши по футболу выступления за страну после того, как ей не удалось квалифицироваться на чемпионат мира, пишет Polskieradio.pl.

Капитан сборной Польши по футболу Роберт Левандовски на сборах в Варшаве c другими футболистами готовится к матчам Лиги наций. Сюда он прилетел из США.

Ранее болельщики задавались вопросом, не завершит ли Левандовски выступления за сборную после того, как Польше не удалось квалифицироваться на чемпионат мира, который пройдет в этом году.

Сам Левандовски так отвечает на вопрос:

«Я по-прежнему чувствую в себе достаточно мотивации и амбиций, мне все еще хочется играть. Но вы постоянно спрашиваете меня: когда наступит этот момент? Сейчас, через месяц, два, пять месяцев, полгода, год, два? Как я уже много раз говорил, после стольких лет игры за сборную — 18 лет, после того, как я отдал этой сборной столько сил, сердца, пережил столько боли и всего, что с этим связано, — я не смогу ответить на этот вопрос, пока сам не решу, что этот момент настал».

Ближайший матч Лиги наций поляки проведут в Варшаве 25 сентября против Боснии и Герцеговины.

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