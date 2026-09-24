ЦАХАЛ ликвидировал одного из командиров ХАМАС

ЦАХАЛ ликвидировал одного из командиров ХАМАС3
- 24.09.2026, 16:40
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Он участвовал в удержании семи похищенных израильтян.
ЦАХАЛ сообщил, что в конце прошлой недели в районе города Газа ударом с воздуха был ликвидирован Махмуд Абд аль-Фаттах Ауад, командир военного крыла террористической организации ХАМАС, сообщает Пресс-служба ЦАХАЛа.
По данным армии, во время войны Ауад участвовал в удержании в подземном туннеле в районе города Газа семи израильских заложников: Даниэлы Гильбоа, Карины Ариев, Дорон Штайнбрехер, Наамы Леви, Зива Бермана, Омри Мирана и Эйтана Мора.
В последнее время, как утверждает ЦАХАЛ, Ауад занимался подготовкой терактов против военнослужащих и граждан Израиля и участвовал в восстановлении возможностей ХАМАСа, что израильская сторона рассматривает как систематическое нарушение режима прекращения огня.