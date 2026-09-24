ЦАХАЛ ликвидировал одного из командиров ХАМАС 3 24.09.2026, 16:40

1,626

Он участвовал в удержании семи похищенных израильтян.

ЦАХАЛ сообщил, что в конце прошлой недели в районе города Газа ударом с воздуха был ликвидирован Махмуд Абд аль-Фаттах Ауад, командир военного крыла террористической организации ХАМАС, сообщает Пресс-служба ЦАХАЛа.

По данным армии, во время войны Ауад участвовал в удержании в подземном туннеле в районе города Газа семи израильских заложников: Даниэлы Гильбоа, Карины Ариев, Дорон Штайнбрехер, Наамы Леви, Зива Бермана, Омри Мирана и Эйтана Мора.

ЦАХАЛ ликвидировал командира ХАМАСа, участвовавшего в удержании семи израильских заложников

Пресс-служба ЦАХАЛа

В последнее время, как утверждает ЦАХАЛ, Ауад занимался подготовкой терактов против военнослужащих и граждан Израиля и участвовал в восстановлении возможностей ХАМАСа, что израильская сторона рассматривает как систематическое нарушение режима прекращения огня.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com