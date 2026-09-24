Первый беспилотный трамвай в Беларуси может появиться в Мозыре 10 24.09.2026, 17:00

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иллюстративное фото

Для пилотного проекта уже подготовили дорожную карту.

Беспилотный трамвай может появиться в Беларуси, рассказал на пресс-конференции гендиректор «БКМ Холдинг» Михаил Сыманович. Это повысит безопасность движения и снизит аварийность.

Предприятие активно занимается оснащением трамвайных вагонов системами беспилотности первого уровня.

«Это не предполагает полного отказа от водителя, но... предотвращает наезды на препятствия, что... увеличивает процент выпуска подвижного состава на линию», – рассказал Сыманович.

Сейчас на минских трамваях нового поколения уже используют электронного помощника водителя, на очереди – вагон, способный самостоятельно выполнять весь цикл движения по маршруту.

Ранее стало известно, что специалисты уже подготовили проект дорожной карты по внедрению пилотного проекта в Мозыре. Там трасса проще, чем в Минске.

«Речь идет о полной автономности: водитель будет присутствовать в кабине, но не будет участвовать в процессе управления. В конечном варианте трамвай должен самостоятельно передвигаться, останавливаться там, где необходимо, открывать и закрывать двери», – ранее в интервью Butikavto рассказал заместитель генерального директора по инновационному развитию «БКМ Холдинг» Олег Быцко.

То есть речь идет о полной беспилотности, заключил спикер.

После того как проект внедрят, специалисты оценят его экономическую эффективность. Хотя главный эффект не столько в этом, сколько в снижении аварийности, минимизации человеческого фактора и предсказуемости эксплуатации, подчеркнули в «БКМ Холдинге».

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