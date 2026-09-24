Жданов: В Кремле начался бунт 8 24.09.2026, 22:56

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Олег Жданов

Недовольство войной выходит наружу.

«Интересная новость из-за поребрика. Там уже второй раз «бунт на корабле». Первый бунт был связан с мэром Москвы Собяниным. Помните, Собянин на одном из форумов выступил с такой разгромной речью, что пора прекращать «СВО», иначе развалится экономика Российской Федерации. И тут, бабах, такой «карманный оппозиционер» лидер КПРФ Зюганов выступил с разгромной речью, которая повергла в шок весь Кремль. Он высказался о бесполезности «специальной военной операции» и необходимости срочного завершения войны. Кремль был просто шокирован выступлением Зюганова», - поделился со своими зрителями информацией из России Олег Жданов.

Об этом блогер рассказал на своем YouTube-канале.

«В Кремле опасаются, что слова Зюганова отражают настроения части чиновников, депутатов и руководителей регионов, которые устали от военных расходов, слабого экономического роста и отсутствия срока завершения конфликта. Если подобные заявления начнут делать другие системные политики, единство элит исчезнет публично. Котел закипает, и пар из-под крышки котла начинает сочиться. В скором времени крышку котла сорвет. Это то, чего больше всего боится Путин: раскола элит и начала внутренних распрей. Видите, уже второй бунтует. Кстати, повышается статус», - проинформировал Жданов.

«Не скажешь, что Зюганов сошел с ума или он дурак. За ним целая партия стоит, стоят пенсионеры советской закалки. Сначала все поддерживали в Советском Союзе войну в Афганистане, а когда поняли, что война проиграна и надо с позором выходить оттуда, общество сказало: «Зачем вы туда ехали? Мы вас туда не посылали». Тогда произошел раскол. В результате этот был один из триггеров развала Советского Союза. Тут тоже «черные лебеди уже подрастают», - подытожил эксперт.

«Не скажешь, что Зюганов сошел с ума или он дурак. За ним целая партия стоит, стоят пенсионеры советской закалки. Сначала все поддерживали в Советском Союзе войну в Афганистане, а когда поняли, что война проиграна и надо с позором выходить оттуда, общество сказало: «Зачем вы туда ехали? Мы вас туда не посылали». Тогда произошел раскол. В результате этот был один из триггеров развала Советского Союза. Тут тоже «черные лебеди уже подрастают», - подытожил эксперт.

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