Цукерберг уже в этом году запустит персональный ИИ для миллиардов людей 5 24.09.2026, 15:29

4,220

Meta представила карманное устройство Muse Charm.

Meta представила небольшое устройство Muse Charm, которое должно сделать ее ИИ-ассистента доступным для максимально широкой аудитории. Гаджет размером с брелок поступит в продажу в декабре и станет одним из первых устройств нового класса, рассчитанных прежде всего на постоянное взаимодействие с искусственным интеллектом, пишет Axios (перевод — сайт Charter97.org).

Charm позволит быстро обращаться к Muse голосом и показывать ассистенту происходящее вокруг. Meta также объявила о новых возможностях сервиса — видеочатах в реальном времени, голосовых разговорах с выбором голоса и отдельном адресе электронной почты для каждого пользователя.

«Мы запихнули в эту маленькую штуку огромное количество технологий», — заявил Марк Цукерберг.

Глава Meta рассчитывает, что Muse станет гораздо больше обычного чат-бота. «Я ожидаю, что Muse превратится в персональный сверхинтеллект, которым будут пользоваться миллиарды людей по всему миру», — сказал Цукерберг.

Meta одновременно расширяет продажи Muse через крупных ритейлеров, включая Walmart, Best Buy, Gap, Sephora и Wayfair. Amazon при этом пока не присоединилась к программе.

Компания также представила новые очки без камер, ориентированные на пользователей, которым нужен постоянный доступ к ИИ без функции съемки. Они поступят в продажу в конце октября и будут стоить от $349.

На следующий год Meta готовит и более серьезное обновление VR-направления — облегченную гарнитуру стоимостью $1299.

В компании рассчитывают объединить разработки в области ИИ, очков и виртуальной реальности и создать новую крупную технологическую платформу.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com