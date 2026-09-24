Цукерберг уже в этом году запустит персональный ИИ для миллиардов людей

Цукерберг уже в этом году запустит персональный ИИ для миллиардов людей5
- 24.09.2026, 15:29
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Meta представила карманное устройство Muse Charm.
Meta представила небольшое устройство Muse Charm, которое должно сделать ее ИИ-ассистента доступным для максимально широкой аудитории. Гаджет размером с брелок поступит в продажу в декабре и станет одним из первых устройств нового класса, рассчитанных прежде всего на постоянное взаимодействие с искусственным интеллектом, пишет Axios (перевод — сайт Charter97.org).
Charm позволит быстро обращаться к Muse голосом и показывать ассистенту происходящее вокруг. Meta также объявила о новых возможностях сервиса — видеочатах в реальном времени, голосовых разговорах с выбором голоса и отдельном адресе электронной почты для каждого пользователя.
«Мы запихнули в эту маленькую штуку огромное количество технологий», — заявил Марк Цукерберг.
Глава Meta рассчитывает, что Muse станет гораздо больше обычного чат-бота. «Я ожидаю, что Muse превратится в персональный сверхинтеллект, которым будут пользоваться миллиарды людей по всему миру», — сказал Цукерберг.
Meta одновременно расширяет продажи Muse через крупных ритейлеров, включая Walmart, Best Buy, Gap, Sephora и Wayfair. Amazon при этом пока не присоединилась к программе.
Компания также представила новые очки без камер, ориентированные на пользователей, которым нужен постоянный доступ к ИИ без функции съемки. Они поступят в продажу в конце октября и будут стоить от $349.
На следующий год Meta готовит и более серьезное обновление VR-направления — облегченную гарнитуру стоимостью $1299.
В компании рассчитывают объединить разработки в области ИИ, очков и виртуальной реальности и создать новую крупную технологическую платформу.