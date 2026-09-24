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Польша эвакуировала два погранперехода из-за российских обстрелов

  • 24.09.2026, 15:13
  • 2,986
Польша эвакуировала два погранперехода из-за российских обстрелов

Премьер Туск раскрыл подробности.

Польша была вынуждена эвакуировать людей с двух пограничных переходов из-за российских атак на Западную Украину. Об этом заявил премьер-министр страны Дональд Туск, сообщает Rzeczpospolita.

— Это настоящая трагедия нашего времени, и это не первый раз, когда я разговариваю с одним из наших партнеров здесь, в Варшаве и говорю о том, насколько агрессивно ведет себя Россия и какие проблемы она создает, в том числе и для Польши, именно в этот момент русские решают это доказать, — сказал Туск на совместной пресс-конференции с премьер-министром Болгарии Руменом Радевым.

По его словам, из-за российской атаки на западные области Украины пришлось эвакуировать пограничные переходы в Хрубешуве и Дорогуске.

— У нас (у Болгарии и у меня) есть четкая общая позиция. Эта война должна закончиться как можно скорее, и не на условиях агрессора, а на справедливых условиях, чтобы мир мог быть прочным, — продолжил Туск.

Он также отметил, что пока нет никаких доказательств тому, что Путин готов к такому шагу.

Это не первый подобный инцидент. Утром 23 сентября из-за воздушной тревоги временно эвакуировали переходы в Дорохуске и Зосине.

13 сентября российский беспилотник атаковал локомотив пассажирского поезда Киев — Варшава примерно в двух километрах от границы с Польшей. Незадолго до удара по этому же маршруту прошел специальный поезд с европейскими политиками и дипломатами. Среди его пассажиров были бывший премьер Великобритании Борис Джонсон и советник канцлера Германии по внешней политике и безопасности Гюнтер Зауттер.

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