Польша эвакуировала два погранперехода из-за российских обстрелов 24.09.2026, 15:13

2,986

Премьер Туск раскрыл подробности.

Польша была вынуждена эвакуировать людей с двух пограничных переходов из-за российских атак на Западную Украину. Об этом заявил премьер-министр страны Дональд Туск, сообщает Rzeczpospolita.

— Это настоящая трагедия нашего времени, и это не первый раз, когда я разговариваю с одним из наших партнеров здесь, в Варшаве и говорю о том, насколько агрессивно ведет себя Россия и какие проблемы она создает, в том числе и для Польши, именно в этот момент русские решают это доказать, — сказал Туск на совместной пресс-конференции с премьер-министром Болгарии Руменом Радевым.

По его словам, из-за российской атаки на западные области Украины пришлось эвакуировать пограничные переходы в Хрубешуве и Дорогуске.

— У нас (у Болгарии и у меня) есть четкая общая позиция. Эта война должна закончиться как можно скорее, и не на условиях агрессора, а на справедливых условиях, чтобы мир мог быть прочным, — продолжил Туск.

Он также отметил, что пока нет никаких доказательств тому, что Путин готов к такому шагу.

Это не первый подобный инцидент. Утром 23 сентября из-за воздушной тревоги временно эвакуировали переходы в Дорохуске и Зосине.

13 сентября российский беспилотник атаковал локомотив пассажирского поезда Киев — Варшава примерно в двух километрах от границы с Польшей. Незадолго до удара по этому же маршруту прошел специальный поезд с европейскими политиками и дипломатами. Среди его пассажиров были бывший премьер Великобритании Борис Джонсон и советник канцлера Германии по внешней политике и безопасности Гюнтер Зауттер.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com