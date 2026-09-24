Зеленский назвал три пункта, на которых настаивают США в мирных переговорах

Зеленский назвал три пункта, на которых настаивают США в мирных переговорах5
- 24.09.2026, 14:51
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Киев открыт к предложениям.
Администрация президента США Дональда Трампа настаивает на трех неотложных шагах в рамках усилий по деэскалации войны России против Украины и возобновлению дипломатических отношений с Москвой.
Об этом президент Украины Владимир Зеленский рассказал в интервью Axios.
По словам Зеленского, речь идет о:
прекращение огня по энергетической инфраструктуре;
возобновление функционирования «зернового коридора» в Черном море;
трехсторонняя встреча США-Украина-Россия, предположительно в Абу-Даби.
Президент Украины отметил, что предложение о совместном прекращении ударов по энергетической инфраструктуре поступило от США, и Украина готова на это согласиться.
«Предложение сейчас в повестке дня: энергетическое перемирие. Мы готовы», - отметил Зеленский.
Он также добавил, что США стремятся вновь открыть «зерновой коридор» и провести трехстороннюю встречу.
США выдвинули идею сначала провести встречу технических групп, а не встречу на уровне лидеров. Как возможное место проведения они предложили Абу-Даби.
«Мы открыты к предложениям - любая страна, любой формат», - подчеркнул украинский президент.