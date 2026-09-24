«Вам не смешно такие копейки платить в 2026 году?» 16 24.09.2026, 20:16

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Вакансия для продавца в «Першы нацыянальны гандлёвы дом» вызвала бурю эмоций у белорусов.

Компания Belarusachka ищет «мобильного продавца-консультанта» в свой фирменный магазин в «Першы нацыянальны гандлёвы дом». Такое сообщение было опубликовано компанией в Threads. Наряду с обязанностями названа и зарплата, которую обещают претенденту в первые три месяца испытательного срока. Судя по комментариям, сумма людей неприятно удивила, пишет «Зеркало».

В объявлении говорится, что продавец-консультант нужен на полный рабочий день с 10.00 до 20.00. Основное место работы — «Першы нацыянальны гандлёвы дом», но с возможностью замены в торговых центрах «Глобо» и «Столица».

«Прошу прочесть внимательно, без оценочных суждений. Мы исходим из тех возможностей, которыми располагаем», — пишет представитель компании перед тем, как перейти к финансовой стороне вопроса. Дальше сообщается, что зарплата составит 1300 рублей до вычета налогов, то есть на руки работник получит еще меньше.

«Устанавливается она на испытательный срок до трех месяцев, в дальнейшем сумма может быть (то есть не факт, что да. — Прим. ред.) пересмотрена», — честно рассказали в компании.

От «оценочных суждений» после озвученной суммы комментаторы удержаться не смогли:

«Вам не смешно такие копейки платить в 2026 году?»

«Девушки хотят кушать, а за 1300 до вычета особо не покушаешь)».

«Б**, за такую зп можно сидеть на одном месте. Хз кого вы найдете, пенсионеров, может… и то!»

«Зарплата 1100, и вся неделя занята с утра до вечера. Жизни нет, одна работа. Першы национальный…»

«Какие же позорные зарплаты в Беларуси, ужас».

«Без оценочных суждений здесь никак не получится, раз вы оценили возможность человека прожить в РБ на ~1100byn/366 $/314 € в 2026 году».

Впрочем, среди комментариев нашлись слова поддержки и понимания.

«Держитесь! Пусть вас увидят девочки из «Милы» или «Марк Формель» и т. д., самые лучшие, ответственные, или понимающие, в медиане зарплат и обязанностей, что это отличное предложение. Все получится!

Мне нужно тоже открывать вакансию, но я пока не накачала себя магнием, запивая фенибутом», — написала одна из пользовательниц.

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