В далекой деревне на Гомельщине строят многоквартирные дома с лифтами 6 24.09.2026, 15:05

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фото: flagshtok.inf

Причина может быть совсем не случайной.

Второй многоквартирный дом сейчас строят в деревне Лясковичи Петриковского района, узнал «Флагшток» из объявленных закупок. Первый дом был сдан в марте 2026 года, а сейчас возводится аналогичный 24-квартирный дом: трехэтажный, с двумя подъездами и даже с лифтом — что является большой редкостью для домов с малой этажностью.

Это уникальный случай — Лясковичи могут быть единственной деревней, где возводится новое многоквартирное жилье в то время как общая тенденция по вымиранию деревень сохраняется повсеместно. Даже в городе на периферии, Василевичах Речицкого района, пришлось сносить похожий дом, построенный в 1990-х годах.

Интересно, что оба дома возвели на территории, относящейся к усадебной застройке, согласно, генплана Лясковичей. Как отмечалось в строительном проекте, посадка жилого дома на данном участке возможна только после корректировки генплана. Задание на проектирование согласовывалось с Гомельским облисполкомом.

Сметная стоимость строительства на дату начала разработки сметной документации (март 2026 года) составляла 5 млн 780 тыс. руб. (почти 2 млн долларов).

Актуальной численности населения Лясковичей нет в свободном доступе, но по последним доступным данным, она не превышала 1 тыс. человек, тем не менее населенный пункт официально именуют агрогородком.

Дело в том, что это не простая деревня. Рядом с ней расположена полесская резиденция Александра Лукашенко, поэтому Лясковичи уже много лет благоустраивают, пытаясь придать им вид образцовой деревни.

Кроме того, Лясковичи являются центром Национального парка «Припятский», который находится в прямом подчинении Управления делами президента, зарабатывает охотой и другими платными услугами.

Именно работниками «Припятского», а также хозяйства «Агро-Лясковичи», был заселен первый многоквартирный дом. Газета облисполкома писала, что владельцами 12 благоустроенных арендных квартир стали молодые специалисты нацпарка. Тогда сообщалось, что строительство жилья в Лясковичах — «не только укрепление кадрового потенциала нацпарка и приток молодых специалистов, но и перспектива, динамичное развитие агрогородка».

Вероятно, новый аналогичный дом также строится для работников «Припятского» и местного сельхозпредприятия.

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