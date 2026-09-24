Сегодня состоятся главные переговоры осени 2 Вадим Денисенко

24.09.2026, 15:41

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Вадим Денисенко

Чего ждать от встречи Трампа и Си.

Сегодня должны состояться переговоры Трампа с Си. Для нас это — главные переговоры осени. От них зависит, будет ли Китай в ближайшее время участвовать в мирных переговорах по Украине.

К сожалению, мы упустили драгоценное время, и у нас нет контактов с высшим политическим руководством КНР (мы их утратили еще в 2014 году). Поэтому здесь мы полностью зависим от Трампа и его позиции.

Для Трампа в этих переговорах важнее всего сохранить нынешний торговый статус-кво. И это вполне реально. На втором месте — решение вопроса Ирана и проблем с хуситами. Украина занимает условное третье место.

тобы Китай вмешался в нашу ситуацию, необходима личная просьба Трампа и определенные уступки с его стороны (например, расширение доступа к американскому рынку). Пойдет ли он на это — мы не знаем.

Что касается Украины, то для Китая мы — труднопрогнозируемая территория с выходом к Черному морю. На данный момент, выход к морю — едва ли не единственная наша ценность для Пекина. И Китай не заинтересован в том, чтобы Россия сама захватила Одессу, поскольку это изменит баланс сил в Черноморском регионе и создаст угрозу для Каспийского региона.

Однако Китай рассматривает Украину как часть соглашения о том, как в дальнейшем будет осуществляться торговля с ЕС. А если смотреть шире — как в торговом плане будут сосуществовать США, КНР и ЕС.

К сожалению, в важнейших для нас переговорах мы участвуем преимущественно в качестве статистов.

Вадим Денисенко, Facebook

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