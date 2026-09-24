В Москве странно отреагировали на слова Зеленского о визите «на ракете» 4 24.09.2026, 14:26

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Песков не услышал «отказа».

В Кремле заявили, что не слышали об отказе Владимира Зеленского приехать в Москву. Так пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков отреагировал на вирусный ответ украинского президента российскому журналисту в Нью-Йорке.

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков прокомментировал слова Владимира Зеленского о возможном визите в Москву.

«Во-первых, Зеленский не отказывался от поездки в Москву. Я, по крайней мере, об этом не слышал. Сейчас он делает много заявлений в кулуарах Генеральной Ассамблеи в Нью-Йорке. Что касается прекращения огня, мы еще раз повторяем: мы открыты для мирного урегулирования. Мы считаем, что должны стремиться к миру, а не к временному перемирию», – заявил он.

Поводом для этой реакции стал короткий разговор 23 сентября в кулуарах Генеральной Ассамблеи ООН. Когда украинский президент с сопровождением проходил мимо журналистов, российский репортер из толпы выкрикнул вопрос: «Когда собираетесь в Москву?».

Зеленский, не задумываясь, ответил фразой «На ракете, бл*». Видео с этим моментом опубликовало медиа Clash Report, и запись мгновенно разлетелась по соцсетям, собрав волну одобрительных комментариев в украинском сегменте интернета.

Ранее в Кремле неоднократно заявляли, что встреча Зеленского и Путина возможна только в Москве.

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