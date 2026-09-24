«Как вы живете с такими ценами?» 1 24.09.2026, 14:31

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Белорусы спорят, почему жизнь в стране стала такой дорогой.

С выводом белоруски из Испании после поездки на малую родину о том, что «миф о дешевой Беларуси можно отправлять на полку истории», в Instagram издания «Саідарнасць» согласились не все.

Напомним, за месяц и неделю женщина потратила 1500 евро и не поняла, куда подевались деньги, так как никаких крупных покупок не сделала.

«Это сколько же нужно в себя запихать, чтобы каждый день тратить на продукты 70-100 р.? Или с испанской голодухи ела не в себя?» — удивились сразу несколько комментаторов.

«Глупости. 100 р. на поход в магазин запросто потратить. И она, возможно, не только на себя продукты покупала».

«Пришел в магазин, почти ничего не купил — 70-80 р. отдал, по факту… Да, Беларусь очень дорогая страна, здесь среднеевропейские цены».

«Это не в РБ дорого, а у нее бюджет слабенький. А вообще за сорок дней питания, развлечения и покупки вещей это бюджетно».

Адептам белорусских цен парировали и из самой Беларуси, и из-за границы.

«Была недавно в Европе. Цены точно такие же, как у нас в Беларуси, только у нас эти цифры в рублях, а у них в евро… Чашка кофе в кафе — 7 евро, бутылку Колы на заправке видела за 4 евро вроде, одна поездка на общественном транспорте в Вильнюсе стоит от 1 до 2 евро, а в Париже — 2.5 евро за поездку. Ну вот и судите сами».

«Приехали мои российские родственники и после похода по нашим магазинам сказали: «Как вы живете с такими ценами?»

«Цены в Гомеле, как в Москве, даже сфера услуг стала приближаться к московским ценам. Но там и зарплаты другие, а тут в Беларуси 1500 р., редко у кого больше».

«Мы живем в стране, и за коммуналку у нас выходит около 150 р. Это свет и вода. Дрова для печного отопления на сезон — около 700 р. А цены на продукты дороже, чем в городе».

«А билет на самолет из Вильнюса в Париж сколько стоит? Наверное, столько, сколько у нас такси по Минску в часы пик?»

«…Я так прикинула, девушка потратила те деньги, потому что это типичное шикование в отпуске. Комфорт и капризы несоразмерны реальной жизни, не будет она на такси в Испании ездить каждый день, и на подарки тратиться в таком объеме, и уж если пойдет в эстетику, то там меньше 500€ и не оставит. Но да, цены стали совсем не соразмерными: я не езжу в Беларусь сама каждый год, но мама, да и знакомые к нам приезжают постоянно, и мы обсуждаем и сопоставляем цены — и это реально печально, так как зарплаты там совсем не те, что в Испании».

«Вообще, совет на будущее: если хотите сравнить цены на что-то в Беларуси и Европе (так, чтобы в вашем сравнении в Беларуси было дешевле), выбирайте из следующих позиций: куриное мясо, куриные яйца, сигареты, газировка (вроде кока-колы), бензин — вот исчерпывающий список того, что в Беларуси действительно стоит дешевле, чем в Европе. Для некоторых стран еще платные медуслуги можно указать. По всем остальным позициям — от фруктов и мяса до одежды и авто — вас ждет глубокое разочарование».

Параллельно комментирующие затронули тему качества белорусских товаров.

«…Качество продуктов последнее время сильно упало. Одежда и обувь — дорогие и некачественные. «Купляць белорусскае» для белорусов очень дорого — цены против людей».

«Тут приехали из Испании, и что им очень понравилось, не поверите, — пельмени. Вот интересно, что они там кушают?»

«Шмотки берут китайские, а «химические» продукты питания из России отвратительного качества, потому что они дешевле наших, качественных и натуральных. Товарооборот растет: туда —качество, назад — химикаты».

«По сравнению с чем вкусные? (белорусские продукты — С.) Сыр… не сравнить с итальянским. Курица и свинина по цене паритетны. Говядина немного дешевле, но она как подошва. Молоко стоит столько же, но гораздо хуже по качеству».

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