Белорусская семья с ребенком прилетела в Стамбул — и осталась без паспортов 7 24.09.2026, 14:19

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Как так вышло.

Вчера вечером Threads взорвала история Александра, который вел прямой репортаж из аэропорта Стамбула.

Туда он прилетел вместе с женой, ее мамой и 9-месячным сыном. Уже после посадки выяснилось, что у мужчины с младенцем нет паспортов, а это означало, что туристов не могут впустить в страну. Семья понимала, что документы потерялись где-то на борту, но найти их быстро не получилось. Мы связались с Александром и выяснили подробности.

«Мы прилетели из Минска в Стамбул. И в самолете потерялись паспорта мой и сына (9 месяцев), осмотр самолета ничего не дал (хотя есть подозрение, что плохо посмотрели). Из-за отсутствия паспортов нас завтра отправляют обратным рейсом домой», — написал поздно вечером в соцсетях взволнованный мужчина.

Пользователи Threads живо отреагировали на непростую ситуацию и, опираясь на свой опыт, стали советовать, где искать документы:

— Самые очевидные варианты — собственные вещи и карманы (пересмотреть все внимательно, может, куртка, карман сумки и т. д.) и в самолете карман спинки сиденья.

— Один человек писал, что случайно засунул паспорт в рукав вместо кармана. Всякое бывает, проверьте.

— Вы могли оставить паспорт, когда в аэропорту проходили досмотр, когда все вещи выкладывают на ленту. У меня такой случай был у дочери. А паспорт был у таможенников, она в лотке оставила его.

— Когда летишь в Стамбул, то местные уборщицы передают в отдел lost&found. Я так тетрадь с лекцией забыла. Опомнилась через 3 месяца. Написала им письмо, ответили, что есть такая. И я ее забрала, когда снова летела в Стамбул.

— У нас была такая же ситуация года два назад. «Белавиа» якобы все проверяли, не нашли и улетели обратно в Минск. А мы с маленьким ребенком сидели в камере, пока посольство не решило вопрос и в том же самолете не нашли нашу папку с паспортами.

— А может, украли? Недавно был рилс, мужчина обнаружил пропажу сумки с документами и деньгами прямо в салоне самолета (не «Белавиа»), с семьей летел. Так и не нашли.

Всего через пару часов от автора поста появился апдейт. Стало понятно, что ситуация разрешилась: «Паспорта нашли в кармашке переднего сиденья, где сидел человек. Представители „Белавиа“ передадут человеку их завтра. Расходимся».

Журналист Onlíner связался с Александром, чтобы узнать подробности. Потерю мужчина ожидаемо списал на забывчивость — такое может случиться со всеми.

— Я шел с сумками и с ребенком, наверное, положил их туда (в карман переднего сиденья. — Прим. Onlíner), чтобы освободить руки, а потом не проверил. Вообще обычно я всегда кладу документы под замок, — пояснил молодой папа.

Сразу после того как выяснилось, что паспорта утеряны, мужчина занялся их поисками в аэропорту Стамбула. Уверяет, что первым делом подошел к стойке «Белавиа».

— Они звонили и просили проверить мое сиденье. Я два раза туда подходил, сначала сам, потом нашел какого-то работника аэропорта, который кое-как понял меня по-английски и тоже подошел со мной, чтобы они поискали. На этой стойке куда-то позвонили и опять сказали, что ничего нет, — говорит Александр. — Я так понимаю, их нашел уже пассажир, который летел на моем месте [обратным рейсом], так как нам сообщили о пропаже, когда самолет еще не прилетел. Позвонили из милиции. С авиакомпанией, похоже, также связывался консул, с которым мы на связи и который нам очень помогает.

Семья провела ночь в специально оборудованных комнатах аэропорта (изолятор для недопущенных пассажиров — временная зона для тех, у кого возникла проблема с документами). Александра отвели в мужскую комнату, а его жена с ребенком и ее мамой находились в отдельном помещении. Как видно из сторис, в комнате была кроватка для ребенка и даже была возможность разложить коврик. При этом багаж паре забрать не разрешили. Вероятно, сегодня история разрешится благополучно — и туристы смогут пройти паспортный контроль.

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