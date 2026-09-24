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В Канаде запустили систему, которая может изменить работу шиномонтажных мастерских

  • 24.09.2026, 2:17
В Канаде запустили систему, которая может изменить работу шиномонтажных мастерских
Иллюстрационное фото

Вместо человека теперь работает робот.

В Канаде робот начал выполнять работу, которую обычно выполняют сотрудники шиномонтажа. Систему американского стартапа PitPro Automation установили в одном из сервисных центров Kal Tire в Калгари. Об этом сообщает TechCrunch.

Компания разрабатывала технологию для автоматизации работ с автомобильными колесами. Теперь она впервые вышла за рамки тестовых демонстраций и начала применяться в обычном шинном сервисе.

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