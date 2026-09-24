Украина отправила пленных солдат КНДР в Южную Корею
- 24.09.2026, 1:58
Они воевали на стороне РФ.
Украина недавно передала Республике Корея двух солдат КНДР, которых украинские защитники взяли в плен.
Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил с трибуны Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.
Глава государства подчеркнул, что взять северокорейских солдат в плен живыми непросто.
«Один из них, поняв, что попадет в плен, пытался совершить самоубийство и был в шоке от того, что судьба не дала ему умереть. Вот так воспитывают людей на Севере. Такая реальность», - отметил президент.
Зеленский подчеркнул, что у солдат КНДР забирают право выбора и «вбивают в сознание мнение, что они должны умереть» - при любых обстоятельствах.