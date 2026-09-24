Трамп заявил об огромных успехах в решении проблем с Китаем 6 24.09.2026, 18:22

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Фото: Getty Images

Президент США заявил, что между лидерами установились дружеские отношения.

Президент США Дональд Трамп перед началом переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином в Белом доме заявил, что между лидерами установились дружеские отношения. По словам американского президента, стороны добились огромных успехов в решении различных проблем, в том числе — в двусторонней торговле.

«Со времени моего первого избрания в 2016 году между мной и Председателем Си Цзиньпином установились дружеские отношения, поистине великие, основанные на взаимном уважении и жизненных интересах наших народов. Мы проводили время вместе по всему миру — от Германии до Аргентины, от Японии до Южной Кореи, от Пекина до Палм-Бич, штат Флорида. Но примечательно, что это наша первая совместная встреча здесь, в Белом доме»,— сказал Дональд Трамп во время официального приема в честь Си в Белом доме.

Си Цзиньпин прибыл в США сегодня. У китайского лидера запланированы переговоры с Дональдом Трампом один на один и с участием делегаций, а также государственный ужин. Стороны планируют обсудить проблемы безопасности, мировую обстановку, ИИ и другие вопросы.

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