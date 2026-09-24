Украина перевыполнила план по запасам газа почти на 1 млрд кубометров 24.09.2026, 18:48

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Иллюстрационное фото

Это самый высокий показатель за последние пять.

В подземных хранилищах Украины накоплено около 15,5 млрд кубометров газа – это самый высокий показатель за последние пять лет и почти на 1 млрд кубометров больше правительственной цели на отопительный сезон.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление аналитика рынка природного газа ExPro Consulting Михаила Свищо.

«Пока мы имеем около 15,5 млрд кубометров газа в хранилищах - это наивысшее значение за последние 5 лет», – сообщил он.

По словам Свищо, правительство рассчитывало накопить 14,6 млрд кубометров - этого объема, по базовым оценкам, должно было хватить для прохождения зимы при разных сценариях.

«В конце августа, напомню, мы уже достигли правительственной цели 14,6 млрд кубометров», – отметил аналитик.

Таким образом, сейчас в хранилищах уже примерно на 900 млн. кубометров больше, чем предполагал базовый зимний ориентир.

«Соответственно, у нас есть 15,5 млрд кубометров, уже почти на миллиард больше – этого тем более должно хватить для прохождения отопительного сезона», – подчеркнул Свищо.

В то же время ситуация остается зависимой от факторов безопасности: новые российские атаки на газодобывающую и другую энергетическую инфраструктуру могут быстро изменить баланс.

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