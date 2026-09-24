Трамп дал оценку внешности Си Цзиньпина и его жены 7 24.09.2026, 19:05

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Фото: ЕРА

Заявление президента США прозвучало на фоне новостей о неудовлетворительном состоянии здоровья китайского лидера.

Президент США Дональд Трамп после встречи лидера Китая Си Цзиньпина в социальной сети Truth Social написал пост, который посвятил внешнему виду последнего, а также первой леди Китая.

«Вчера я встретился с президентом Си у самолета (в аэропорту!), и он выглядит сильным, энергичным и подтянутым – лучше, чем когда-либо. А госпожа Си, конечно же, прекрасна!» – отметил Трамп.

Заявление Трампа прозвучало на фоне новостей о неудовлетворительном состоянии здоровья китайского лидера. В рамках саммита БРИКС, который проходил 12–13 сентября в Нью-Дели, Си Цзиньпин не принял участия в гала-вечере лидеров, среди которых был Владимир Путин. WSJ писала, что после этого в соцсетях появились слухи о тяжелой болезни и обмороке лидера Китая, но министерство иностранных дел Индии опровергло эти сообщения как фейковые, а агентство Press Trust of India сообщило, ссылаясь на источники, что он просто вернулся в свой номер в отеле, чтобы отдохнуть. В то же время источники WSJ настаивали, что Си Цзиньпину было плохо в тот вечер.

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