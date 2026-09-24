The Economist вычислил долю ИИ в речах политиков и депутатов

The Economist вычислил долю ИИ в речах политиков и депутатов5
- 24.09.2026, 19:16
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Политики все больше полагаются на искусственный интеллект при подготовке своих выступлений.
Политики все больше полагаются на искусственный интеллект при подготовке своих выступлений, пишет The Economist, проанализировавший публичные речи с помощью сервиса, определяющего, написан текст человеком или сгенерирован нейросетью.
Издание выяснило, что в речах, звучащих в британском парламенте, каждое десятое слово написано при помощи ИИ. При этом Великобритания здесь не лидер: австралийские и канадские депутаты используют нейросети втрое чаще британских коллег. Меньше всего на ИИ полагаются парламентарии Новой Зеландии и сенаторы США — доля сгенерированного текста в их речах не превышает 5%.