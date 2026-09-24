Урожайная Луна взойдет над Беларусью 24.09.2026, 19:53

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Фото: Charter97.org

Практически одновременно с ней над горизонтом появится Сатурн.

Вечером 26 сентября над Беларусью можно будет наблюдать одно из самых заметных астрономических событий месяца – полную Урожайную Луну. Практически одновременно с ней над горизонтом появится Сатурн. Для наблюдения не понадобятся ни телескоп, ни бинокль.

Когда смотреть на Урожайную Луну?

Полнолуние наступит 26 сентября в 19:49 по белорусскому времени. По данным астрономического портала Time and Date, в Минске Луна взойдет примерно в 18:34 – практически на востоке. Солнце в этот день зайдет около 18:58, поэтому наиболее эффектно Луна будет выглядеть после заката, когда небо начнет темнеть.

Рядом с Луной появится Сатурн

На этом небесное представление не закончится. По данным портала, в 2026 году Урожайная Луна взойдёт непосредственно перед окольцованной планетой – Сатурн появится над восточным горизонтом следом за ней. Самого тесного сближения объекты достигнут уже 27 сентября. Согласно расчётам, Луна и Сатурн пройдут примерно в 6° друг от друга.

Сатурн можно увидеть невооруженным глазом: он будет выглядеть как достаточно яркая светлая точка неподалеку от Луны. А вот увидеть знаменитые кольца планеты без телескопа, увы, не получится.

Почему Луну называют Урожайной?

«Урожайная Луна» – не отдельный астрономический тип Луны и не обозначение её цвета. Так традиционно называют полнолуние, которое приходится ближе всего к осеннему равноденствию. В 2026 году оно произошло 23 сентября, а полнолуние наступит спустя несколько дней – 26 сентября.

По информации NASA, название связано с сельскохозяйственной традицией: раньше яркий лунный свет после захода Солнца позволял фермерам дольше работать в полях во время сбора урожая.

Есть у Урожайной Луны еще одна особенность. В течение нескольких вечеров около этого полнолуния Луна восходит с относительно небольшим временным интервалом по сравнению с предыдущим вечером. В прошлом именно это давало несколько вечеров дополнительного света во время жатвы.

Будет ли Луна необычно большой?

Само название «Урожайная» не означает, что Луна станет больше обычного. Однако при восходе она действительно может визуально казаться огромной. Это известная «лунная иллюзия»: рядом с домами, деревьями и другими объектами у горизонта мозг воспринимает лунный диск крупнее, хотя его реальный угловой размер от этого не меняется.

Поэтому наиболее зрелищный момент для наблюдения – именно вечер 26 сентября, вскоре после восхода Луны над восточным горизонтом. А в течение ночи рядом с ней можно будет искать Сатурн.

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