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Си Цзиньпин восстановил панда-дипломатию

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  • 24.09.2026, 20:05
  • 2,282
Си Цзиньпин восстановил панда-дипломатию
Иллюстративное фото: Данные ИИ

Китай отправит в США двух панд.

Председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с президентом США Дональдом Трампом сообщил, что в ближайшие дни две панды прибудут в зоопарк Атланты. Он подчеркнул, что панды — посланники дружбы между народами Китая и США.

«Сегодня я хочу поделиться хорошей новостью: через несколько дней две панды — Пин-Пин и Фу Шуан — прибудут в свой новый дом в зоопарк Атланты и встретятся с американскими посетителями», — заявил Си Цзиньпин во время визита в Белый дом.

Впервые США получили двух панд в 1972 году по итогам визита в Китай президента Ричарда Никсона. В апреле китайская ассоциация охраны дикой природы сообщила, что отправит в зоопарк Атланты двух больших панд.

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