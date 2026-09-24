Ученые выявили неожиданный фактор счастья родителей 2 24.09.2026, 20:02

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Иллюстрационное фото

Крупное исследование провели в Китае.

Родители двух дочерей сообщают о самом высоком уровне счастья — таков неожиданный результат крупного исследования в Китае, где традиционно ценилось рождение сыновей. В целом семьи, где росли только девочки, оказались счастливее тех, где были только мальчики. Работа опубликована в журнале Acta Psychologica.

Ученые проанализировали данные Китайского всеобщего социального опроса (CGSS) — почти 50 тысяч человек, из которых более 45 тысяч имели детей. Опросы охватывали шесть волн с 2012 по 2021 год. Оказалось, что связь между дочерьми и родительским счастьем была сильнее всего среди людей среднего возраста и именно в семьях с двумя девочками.

Особенно заметным «эффект дочерей» был у сельских жителей, людей среднего возраста и тех, кто состоит в браке. Это идет вразрез с многовековой традицией предпочтения сыновей, отчасти связанной с экономическими причинами и системой поддержки родителей в старости. Авторы связывают сдвиг с тем, что взрослые дочери часто оказываются эмоционально ближе к родителям и больше заботятся о них.

Исследователи подчеркивают, что речь идет о специфике современного Китая, и переносить выводы на другие культуры нельзя без дополнительных проверок. Кроме того, это корреляция: она показывает связь, но не доказывает, что именно пол детей делает родителей счастливее — на ощущение счастья влияет множество факторов. Тем не менее результат интересен как признак меняющихся семейных ценностей в стране, где долго доминировало иное отношение к рождению девочек.

В Китае десятилетиями действовало предпочтение сыновей, усиленное политикой «одна семья — один ребенок», что привело к заметному перекосу в соотношении полов. Результаты исследования отражают постепенный сдвиг настроений: по мере роста городов, образования женщин и изменения роли семьи прежние установки слабеют. Тем не менее авторы предостерегают от прямолинейных трактовок — счастье родителей зависит от множества обстоятельств.

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