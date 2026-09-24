Илон Маск может стать инвестором Paramount 24.09.2026, 20:37

Корпорация рассматривает миллиардера как инвестора после поглощения Warner Bros.

Американский миллиардер Илон Маск может стать инвестором Paramount после поглощения Warner Bros. Об этом пишет Semafor.

Согласно материалу издания, Paramount, стремясь укрепить финансовое положение после поглощения Warner Bros. Discovery, ищет новые источники финансирования. По словам источников, знакомых с ситуацией, руководители компании обсуждали возможность включения Маска в синдикат акционеров Paramount. Имя предпринимателя называлось среди состоятельных людей, которых гендиректор Paramount Дэвид Эллисон рассматривал как кандидатов на участие в синдикате.

Как пишет Semafor, Маск и отец Дэвида Эллисона, основатель Oracle Ларри Эллисон, давно близки. Отмечается, что отчасти именно деньги и связи старшего Эллисона сделали возможным поглощение Warner Bros. компанией Paramount. Ларри Эллисон лично гарантировал более $40 млрд в рамках финансирования этой покупки. Он также вложил $1 млрд в сделку Маска 2022 года по приватизации X (бывший Twitter), инвестировал в Tesla в 2018 году и много лет входил в ее совет директоров.

Размер возможных инвестиций Маска неизвестен.

21 сентября агентство Bloomberg сообщило, что переговоры между Paramount Skydance и властями Калифорнии об урегулировании спора вокруг приобретения Warner Bros. Discovery предусматривают возможный штраф в размере $30 млн за каждый фильм, который компания не выпустит в кинотеатрах в рамках согласованного плана.

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