Мы на пике войны

Мы на пике войны1
- Евгений Сасько
- 24.09.2026, 21:15
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Надо ловить кремлевскую морду по всему миру и давать звонкие пощечины, а не бить по хвосту.
Активизируя гибридные действия, Кремль пытается повысить стоимость войны для европейских стран, и речь здесь идет не только о финансовых затратах. В данной ситуации усиление ударов по Украине должно в первую очередь подорвать экономическую, психологическую и управленческую устойчивость нашего государства, а также продемонстрировать «неизбежность ответа» на удары по объектам РФ.
Вероятно, мы сейчас находимся на пике войны на истощение, на самом разрушительном этапе. Кто-то должен надломиться первым.
На внутренней арене, проведя сфальсифицированные выборы, Кремль подтвердил управляемость российским обществом, уверенность в своих действиях (народ поддерживает «партию войны») и то, что неизменность курса на дальнейшую агрессию народ «схавает». Путин видит, что может повышать градус войны. В то же время он пытается расширить новые точки напряжения: страны Балтии, Закавказье, Дальний Восток, Африка.
Кремль продолжает повышать ставки на нескольких уровнях и считает, что с помощью гибридных действий он сможет навязать Западу свои условия. Этому способствует и успешное продвижение «правых» в странах – локомотивах Европы – Германии и Франции. Тем более что Париж рассматривается Москвой как центр антироссийского влияния в Европе, который к тому же имеет сильные позиции в Закавказье.
Но хватит ли Путину вести свои активные действия на нескольких театрах одновременно, покажут время, Украина и уверенность ведущих стран мира. Надо ловить кремлевскую морду по всему миру и давать звонкие пощечины, а не бить по хвосту.
Евгений Сасько, Telegram