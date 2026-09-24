закрыть
24 сентября 2026, четверг, 23:59
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Трамп и Си закончили переговоры наедине

3
  • 24.09.2026, 20:52
  • 2,470
Трамп и Си закончили переговоры наедине
Фото: Getty Images

Президент США назвал встречу «хорошей».

Президент США Дональд Трамп заявил, что его встреча с председателем КНР Си Цзиньпином в Белом доме прошла хорошо.

«У нас прошла хорошая встреча, и он (Си Цзиньпин — прим.) проявил большой интерес к граниту. Ему нравится гранит. Он — эксперт по камню. И он обожает качественный гранит. Большое спасибо», — сказал он журналистам.

После этого лидеры удалились в Овальный кабинет для проведения расширенной части переговоров.

Написать комментарий 3

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Синдром «Орешника»
Синдром «Орешника» Аарон Леа, Борух Таскин
Путинский лохотрон
Путинский лохотрон
Кремль угрюмо молчит
Кремль угрюмо молчит Александр Невзоров
Путин нарвался в Европе на «вилку»
Путин нарвался в Европе на «вилку» Владимир Пастухов