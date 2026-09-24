Трамп и Си закончили переговоры наедине 3 24.09.2026, 20:52

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Фото: Getty Images

Президент США назвал встречу «хорошей».

Президент США Дональд Трамп заявил, что его встреча с председателем КНР Си Цзиньпином в Белом доме прошла хорошо.

«У нас прошла хорошая встреча, и он (Си Цзиньпин — прим.) проявил большой интерес к граниту. Ему нравится гранит. Он — эксперт по камню. И он обожает качественный гранит. Большое спасибо», — сказал он журналистам.

После этого лидеры удалились в Овальный кабинет для проведения расширенной части переговоров.

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